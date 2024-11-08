マレーシア政府は8日、イスラエル軍が侵攻を続けるレバノンで、国連の平和維持部隊に所属するマレーシア人6人が攻撃を受け負傷したとして、「イスラエルによる残虐な行為を容認できない」と強く非難しました。ロイター通信によりますと、イスラエル軍とイスラム教シーア派組織ヒズボラとの交戦が続くレバノン南部で7日、検問所を通過していた車両などがイスラエル軍の攻撃を受けました。この攻撃で、民間人3人が死亡したほか、国連