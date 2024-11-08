お笑いコンビのかまいたち（山内健司さん・濱家隆一さん）が、自身らのYouTubeチャンネルに『【ドリンク】かまいたちが最近ハマっているおすすめドリンクBEST3を発表！』の動画をアップ。お2人が最近ハマっているという、おすすめドリンクのBEST3を発表する企画を公開してくれました！今回はこの中でも、山内さんが定期購入するほどハマっている商品をピックアップ♪【関連】かまいたちも絶賛！“抜群に美味い”と驚いた衝撃のグミ