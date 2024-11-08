「覚醒剤を買ってきて」と言われた。“紀州のドン・ファン”と呼ばれた野崎幸助さんを殺害した罪に問われている元妻・須藤早貴被告の裁判員裁判で、生々しいやりとりが法廷で語られました。◇初めて2人が出会った時。野崎さん「会いに来てくれてありがとう」そういって渡されたのは100万円。須藤被告「いいんですか？」野崎さん「結婚して」須藤被告「毎月くれるならいいよ」「ラッキー、うまく付き合っていこうと」生々しい