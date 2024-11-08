「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（８日、国立代々木競技場第一体育館）女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、世界選手権３連覇女王の坂本花織（２４）＝シスメックス＝が今季世界最高の７８・９３点で首位発進を決めた。昨季世界選手権代表の千葉百音（１９）＝木下アカデミー＝が自己ベストの７１・６９点で２位につけた。昨年５位の青木祐奈（２２）＝ＭＦアカデミー＝は自己ベスト（５８・２８点）を大幅に更新する６