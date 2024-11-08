自民・公明両党と国民民主党は8日、政策協議の初会合をそれぞれ開き、国民民主党はいわゆる103万円の壁の引き上げなどを求めました。国民民主党は自民党との初の政策協議で、所得税が非課税となるいわゆる「年収103万の壁」について、178万円まで引き上げるよう自民党に要求しました。そのうえで、2024年度中から何らかの措置をとるように求めたほか、19歳から22歳の若者が扶養親族から外れる年収基準の見直しも要望し、自民党は「