ＳＢＩホールディングスの北尾吉孝会長兼社長は８日、台湾の半導体受託製造大手、力晶積成電子製造（ＰＳＭＣ）との半導体製造に関する提携を解消したことについて、「一番良いところと組み、できれば宮城のあの土地でやりたい」と述べ、新たな提携先を早期に探した上で、予定していた宮城県大衡村で工場の建設を目指す考えを強調した。