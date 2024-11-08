今後、雨の降り方はどうなるのか、気象予報士の解説です。 奄美地方は高気圧の南の縁に当たり、暖かく湿った空気が流れ込んでいて、大気の状態が非常に不安定になっています。 8日午後1時半には与論町付近で1時間に120ミリ以上の猛烈な雨が降り、記録的短時間大雨情報が発表されました。 8日午後6時ごろ与論町には土砂災害警戒情報、大雨洪水警報が発表されています。土砂災害に厳重に警戒、低い土地の浸水、河川の増水に警戒を