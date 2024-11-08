設立から50年を超えた鹿児島交響楽団が来週、大きな節目となる100回目の定期演奏会を開きます。楽団の歴史や設立当時から所属するメンバーらの思いを取材しました。 鹿児島交響楽団で楽団長を務める新村元植さん（69）。設立当時からのメンバーです。 鹿児島交響楽団は1973年、「鹿児島にオーケストラを作りたい」と声を上げた県内の演奏家らが、県と鹿児島市から合わせて750万円の支援を受けて立ち上げました