◇フィギュアスケートGPシリーズ第4戦NHK杯第1日（2024年11月8日東京・国立代々木競技場）女子SPが行われ、世界選手権3連覇中の坂本花織（シスメックス）が今季自己ベストとなる78・93点をマークして首位発進した。24年四大陸女王の千葉百音（木下アカデミー）が自己ベストを更新する71・69点で2位。青木祐奈（MFアカデミー）も自己ベストを大幅に更新し、69・78点で3位となった。男子SPは連覇を狙う鍵山優真（21＝オリ