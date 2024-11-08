日本サッカー協会(JFA)の影山雅永技術委員長が8日、技術委員会後にメディアブリーフィングを行い、2028年のロサンゼルス五輪のU-23日本代表監督の選考について「後に引っ張ることよりも早く決められればと思っている」と展望を述べた。2005年以降に生まれた選手が対象となるロサンゼルス五輪は、現在のU-19日本代表を中心とする世代。同代表は来年2月には中国でU-20W杯最終予選にあたるAFC U20アジアカップ、来年9〜10月にはチ