【モデルプレス＝2024/11/08】Aぇ! groupが8日、デビューツアー「Aぇ! group Debut Tour 〜世界で1番AぇLIVE〜」Blu-ray＆DVD（12月4日発売）に先駆け、「WANT！！」LIVE映像を公式YouTubeチャンネルにてフルサイズ公開した。【動画】Aぇ! group、デビューツアーのLIVE映像解禁◆Aぇ! group「WANT！！」LIVE映像公開8日に行われたYouTube生配信内にて、本編に収録されるオリジナル曲（全18曲）を対象に、ファンが選んだ「＃あなた