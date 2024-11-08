ラッパー・A夏目が、配信EP『OVER RAP』を11月20日にリリースする。4月リリースのメジャー1stアルバム『Gum』に続くEP『OVER RAP』は、枠組みを超えて柔軟に表現された全5曲を収録。少年時代を地元熊本で共に過ごした盟友キズナ、eyhaと絡み合う火の国Rap三重奏「OVER RAP feat.キズナ, eyha」を筆頭に、NaBTok提供によるローファイで小気味良いビートが印象的な新曲「FLEX」、大阪出身4ピースバンド、ハク。やチル系シンガー、Mel