imaseが本日11月8日、新曲「プリズム」を配信リリースした。これにともなって、11月7日に最終回を迎えたテレビ東京 木ドラ24『チェイサーゲームW2 美しき天女たち』主題歌として書き下ろされた同曲のミュージックビデオが公開となった。◆imase 動画 / 画像楽曲「プリズム」はアップテンポなメロディーと、暖かくも切ない歌詞が樹と冬雨の未来を連想させる仕上がりだ。そのミュージックビデオの監督は、楽曲「ミッドナイトガール」