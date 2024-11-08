5人組グループ・Aぇ! groupが12月4日に発売する『Aぇ! group Debut Tour 〜世界で1番AぇLIVE〜』LIVE DVD発売に先駆けて、ファンが選んだ投票1位曲「WANT!!」のフルサイズLIVE映像を公開した。【画像】光を浴びて…！『Aぇ! group Debut Tour 〜世界で1番AぇLIVE〜』通常盤ジャケ写今年5月から8月にかけて、全国8都市32公演で延べ37万人を動員した初のデビューツアーのLIVE DVD本編に収録されるAぇ! groupのオリジナル曲（全18