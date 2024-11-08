広島市議会の元議長、中本弘さんが8日、亡くなりました。93歳でした。中本さんは1967年に広島市議会議員に初当選し、議長や副議長を歴任しました。当選14回で、50年以上議員を務め去年、引退していました。《2024年11月8日放送》