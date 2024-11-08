ウエルシア薬局は８日、不正アクセスにより、公式通販サイトの会員ら計約４万人の個人情報が流出した可能性があると発表した。現在のところ、情報の不正利用は確認されていないとしている。公式通販サイト「ウエルシアドットコム」の会員の氏名や住所、電話番号、生年月日などが流出した恐れがある。クレジットカード情報は含まれていないという。