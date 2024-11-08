SUPER BEAVERがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ビーバーLOCKS!」11月1日（金）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介。ハロウィンの思い出について語りました。SUPER BEAVER（左から上杉研太、藤原広明、渋谷龍太、柳沢亮太）――リスナーからのメッセージ10月と言えばハロウィンですよね。今年のハロウィンはジョーカーの仮装をしてお友達とハロパをしました。SUPER BEAVERの