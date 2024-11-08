秋田朝日放送 公共事業をめぐって収賄の罪で起訴された秋田県職員が免職の懲戒処分となりました。 三浦学被告は秋田地域振興局建設部の副主幹だった２０２３年度に道路維持管理の事業を巡り、男鹿市の会社の元社長から現金１５０万円を受け取ったとして収賄の罪に問われています。 三浦被告が１０月に行われた初公判で起訴内容を認めたことから、県は８日三浦被告を懲戒免職とし当時の上司３人を戒告としました。 また、