Stray Kidsのワールドツアー「Stray Kids World Tour <dominATE JAPAN>」の模様がライブ・ビューイング＆生配信される。11月16日（土）、17日（日）の東京ドーム公演のライブ・ビューイングは発表されていたが、今回、12月5日（木）、7日（土）、8日（日）の京セラドーム大阪の模様も全国47都道府県の映画館でライブ・ビューイングされることが決定した。日本公演は、11月14日、16日、17日に東京ドーム、12月5日、7日、8日に