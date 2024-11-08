11月10日に決勝が行われる全国高校サッカー選手権新潟県大会についてです。全国の舞台を目指してことしも熱戦が繰り広げられてきました。勝ち上がったのは新潟明訓と開志学園JSC。県内59校・55チームの頂点をかけた決勝の見どころをお伝えします！鉄壁の全員守備でここまで全試合無失点！「赤い壁」を築く新潟明訓か。その攻撃力は一度火がついたら止まらない！「青き炎」開志学園JSCか。2日後に迫った県大会決勝はま