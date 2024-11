【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■アリーナツアー『深海』は、SEKAI NO OWARI史上最大規模となる全国15会場33公演で開催! SEKAI NO OWARIが、12月18日にリリースするライブ映像作品『深海』のダイジェスト映像を公開した。 本作は、SEKAI NO OWARI史上最大規模となる全国15会場33公演で行われ、約35万人を動員したアリーナツアー『深海』から、ツアーファイナルとなった8月12日