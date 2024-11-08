●ユカリア 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：12月12日 事業内容：医療法人の経営支援、高齢者施設の運営・紹介、コンタクト レンズの製造・販売等 仮条件決定日：11月25日 想定発行価格：1020円 上場時発行済み株式数：3798万2900株 公募：394万2900株 売り出し：636万8000株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限154万6600株 ブックビルデ