男性アイドルグループ「SUPER EIGHT」の村上信五さんが2024年11月7日、東京都内で行われた、「INFORICH CONFERENCE ExSPOT2024」のゲストとして登場した。INFORICH（東京都渋谷区）は、モバイルバッテリーのシェアリングサービス「ChargeSPOT」の運営会社。今回、AI（人工知能）機能搭載のバッテリースタンド「NaviSPOT」を開発した。日本では、都市圏や観光地などで設置が進められている。ブロックチェーン技術やウェブ3、NFTを勉