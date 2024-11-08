リンクトブレインは、11月16日(土)、17日(日)幕張メッセで開催されるゲームマーケット2024秋にて、カードゲーム『BETZ』本体と、新たに拡張パック第1弾を販売します。 リンクトブレイン 特殊能力×ポーカー『BETZ』の新拡張パック リンクトブレインは、11月16日(土)、17日(日)幕張メッセで開催されるゲームマーケット2024秋にて、カードゲーム『BETZ』本体と、新たに拡張パック第1弾を販売。■出展内容2023年に販売を開