横浜市役所入口（資料写真）横浜市青葉区の住宅で住人の男性が殺害され金品を奪われた事件を受け、横浜市は防犯灯の新設枠を拡充する方針を明らかにした。地域の安全強化に向け、予算に４００万円を追加。新たに約１２０灯増やし、本年度は市全体で計約２６０灯を設置するという。７日の定例会見で山中竹春市長は「防犯カメラや防犯灯の設置拡大などハード面の支援を積極的に行い、ソフト面でもＬＩＮＥを使った防犯情報の提供