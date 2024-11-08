沖縄在来研究所は沖縄の自然が生んだブランド紅芋「てぃんぬ紫(R)」を2024年12月から沖縄県内各所にて販売開始します。 沖縄在来研究所「てぃんぬ紫」 販売開始時期： 2024年12月販売場所： 沖縄県内のスーパーマーケットなどURL ： https://arikitari.theshop.jp 沖縄在来研究所は沖縄の自然が生んだブランド紅芋「てぃんぬ紫(R)」を2024年12月から沖縄県内各所にて販売開始。※写真はイメージ