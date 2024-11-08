国際マングローブセンター、中国・深圳で設立協定締結１８カ国署名6日、協定に共同署名した18カ国の代表。（深圳＝新華社記者/梁旭）【新華社深圳11月8日】中国広東省深圳市で6日、国際的に重要な湿地を守るラムサール条約の昨年9月の常設委員会で同市への設立が決まった「国際マングローブセンター」の設立協定の締結式が行われ、最初のメンバー国18カ国が署名した。同センターの設立は、グローバ