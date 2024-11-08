気象台は、午後7時50分に、大雨警報（土砂災害）を国頭村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・国頭村に発表本島北部では、土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■国頭村□大雨警報【発表】・土砂災害9日夜のはじめ頃にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量50mmピーク時間8日夜のはじめ頃