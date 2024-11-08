みちょぱこと池田美優さんが自身のInstagramアカウントのストーリーを更新。愛用品を教えてくれる投稿がありました！気になる愛用コスメとは…！【関連記事】みちょぱ「小顔にするため」愛用のシェーディングアイテムを紹介■リップアイテム投稿で紹介されたのはこちら！ドクターケイ/ABC-Gリップセラム 税込2,970円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見るドクターケイ公式（Dr.K）(@drk_sns)がシェアした投稿キメ