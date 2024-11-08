国会で見直しの議論が始まるかどうかが焦点となっている「年収103万円の壁」について、熊本市の大西市長は、引き上げが行われた場合、単純計算で税収が約170億円減るとの試算を明らかにしました。 【写真を見る】「年収103万円の壁」変更で約170億円税収減と試算 熊本市長「地方財政に影響が出ない仕組み必要」 今年10月の衆議院選挙で議席を大きく伸ばした国民民主党。選挙中、玉木雄一郎代表は基礎控除などを103万円から178万