柚羽さんを連れ戻すことをあきらめて帰ったコウ。離婚のことを考えながら、柚羽さんは翌日パートに出かけますが…。Aiさん（@mayai260）が描くエッセー作品『ハイスペック旦那から逃げました』第51話をごらんください。 ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai 仕事が終わった柚羽さんの前に現れたのは