◇フィギュアスケートGPシリーズ第4戦NHK杯第1日（2024年11月8日東京・国立代々木競技場）男子SPが行われ、22年北京五輪銀メダルで今季GP初戦を迎えた鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が今季自己ベストとなる105・70点で首位発進した。ノーミスの演技で今季世界2位のスコアを叩き出し、NHK杯連覇へ前進した。三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は102・96点で2位。壷井達也（シスメックス）は85・02点で3位とな