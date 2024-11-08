第7回中国国際輸入博覧会（輸入博）の自動車展示エリアは、「移動の未来に無限の可能性を」をテーマに、自動車の新技術、新トレンド、新製品に焦点を当て、自動運転、「低空経済」（低空域飛行活動による経済形態）、新型エネルギー貯蔵（自動車）などの分野の企業を重点的に誘致して、集中的な展示を行っている。（提供/人民網日本語版・編集/KS）