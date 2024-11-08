クリープハイプの現メンバー体制での15周年を記念した、スペシャルプレイリスト企画『三十九、四十』の第8弾が公開。伊藤沙莉、jo0jiによる選曲とコメントが掲載された。 （関連：UVERworld×Official髭男dism、LUNA SEA×GLAY、back number×クリープハイプ……超豪華対バンに至るバックストーリー） 本企画では、現メンバー15周年を迎える2024年に39歳から40歳を迎える尾崎世界観の軌