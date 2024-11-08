キンタナとマルテが日本来訪…「バケーションですかね？」メッツのホセ・キンタナ投手が、自身のインスタグラムを更新。日本を訪れ、観光を楽しんでいる様子を公開していた。浅草寺で妻と映った写真を掲載。カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（2022年在籍時に同僚）、メッツで同僚の千賀滉大投手も「いいね」を押している。ドジャースとのリーグ優勝決定シリーズでは1先発登板で4回途中5失点と結果を残せなかったキンタ