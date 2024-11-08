JRA日本中央競馬会が新潟交通にノンステップバス2台を寄贈しました。これは、JRAが勝馬投票券の売上の一部を活用し、競馬場周辺地域の交通の利便性向上を図ろうと去年から行っている取り組みの一環で、全国では千葉と福島に続き3例目となります。【日本中央競馬会 新潟競馬場高松知之 場長】「新潟競馬にお越しいただくお客様だけでなく、周辺の住民の方々がこれまで以上に安全安心なバスとして利用していただきたい」