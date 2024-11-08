【モデルプレス＝2024/11/08】globeのマーク・パンサーが11月6日、自身のInstagramを更新。娘とゴルフする姿を披露した。【写真】globeマーク・パンサーの美人娘顔出し スラリ美脚披露のミニスカ姿◆マーク・パンサー、美人娘とゴルフを満喫マークは「娘とゴルフ」と添えて、娘とゴルフに行った際の写真を投稿した。親子でモノトーンのゴルフウェアを着用し、2人で並んで食事をする姿も。マークの娘はゴルフを満喫するとともにミニ