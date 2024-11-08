欧州株 下げ幅を拡大、仏ＣＡＣは１％安 東京時間19:27現在 英ＦＴＳＥ100 8078.98（-61.76-0.76%） 独ＤＡＸ19189.07（-173.45-0.91%） 仏ＣＡＣ40 7350.61（-74.99-1.02%） スイスＳＭＩ 11807.07（-109.93-0.93%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:27現在 ダウ平均先物DEC 24月限43894.00（-16.00-0.04%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限6004.25（+0.5