※11月28日、東証グロース市場に上場予定のククレブ・アドバイザーズ [東証Ｇ]は8日、仮条件を発表した。 ●ククレブ・アドバイザーズ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：11月28日 事業内容：ＡＩを活用したＣＲＥ（企業不動産）に関する ソリューションの提供及び不動産テックシステムの 開発・販売 仮条件：890円～950円 想定発