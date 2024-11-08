市民団体「シベリア抑留者支援・記録センター」は8日、第10回シベリア抑留記録・文化賞にノンフィクションライターの石村博子さん（73）と、映画監督の佐野伸寿さん（59）を選んだと発表した。賞は抑留の歴史の記録に貢献した作品や活動を表彰する目的で2015年に創設されたが、今回で終了する。センターによると、石村さんは約8年かけて「脱露シベリア民間人抑留、凍土からの帰還」（KADOKAWA）を今年7月に出版した。佐野