アニメ『フランダースの犬』の主人公・ネロの声などを務めた声優で俳優の喜多道枝さんが、11月6日に亡くなっていたことがわかりました。89歳でした。公式プロフィルによると喜多さんは、1935年生まれの東京都出身。これまでに俳優座養成所や劇団四季などに所属。大河ドラマ『徳川家康』や映画『オケ老人!』などに出演。アニメ『フランダースの犬』では、絵を書くことが大好きで、将来は画家になりたいと思っている優しい少年・ネロ