草なぎ剛（50）が所有するヴィンテージデニム展示会「STAY BRAVE」の内覧会が8日、東京・渋谷の会場「6142」で行われ、草なぎ本人が登場した。展示会開催のきっかけについて、「1年くらい前に吾郎ちゃんと慎吾ちゃんからデニムを見せてほしいと言われて、最初はめちゃめちゃ自分の趣味を自慢している感じでどうかなと思ったのですが、たくさん見せているうちに、これは素晴らしいことだ！と思ったのがきっかけでデニム展をやって