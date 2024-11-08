国が全国の学校にアスリートを派遣する取り組みで、北京オリンピックの新体操団体・日本代表の遠藤由華さんが長岡市の小学校を訪れました。遠藤さんが子どもたちに伝えたこととは。長岡市の希望が丘小学校を訪れたのは、新潟市出身で新体操団体・元日本代表の遠藤由華さんです。〈遠藤由華さん〉「これ以上いったら、体ねじれるっていう方じゃない方に回る。右側からかな」この日、授業を受けたのは2年生48人。子どもたちは