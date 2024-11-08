10日から始まる大相撲九州場所に新大関として臨む石川県津幡町出身の大の里の活躍を願い、8日新しい化粧まわしが贈られました。大の里が大関昇進の口上で述べた「唯一無二」の文字が書かれた化粧まわし。さらなる飛躍を願い、黄金の昇り龍も描かれています。二所ノ関部屋を支援する大阪の住宅メーカー「アイ工務店」が、化粧まわしを贈りました。二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）「大関も勝率をどんどん上げていってアイ工務店の