左から：「OPERA」「SOLID BOARD JUST 14号」「WHITE WOOD II」仏壇・墓石の販売、屋内墓苑の受託販売を手がけるはせがわは、仏壇のモダン化・小型化需要の高まりを受けて、同社の仏壇ブランドである「LIVE−ingコレクション（リビング・コレクション）」にスタイリッシュでコンパクトな新商品を発売する。「OPERA（オペラ）」、「SOLID BOARD JUST（ソリッドボードジャスト）14号」、「WHITE WOOD（ホワイトウッド）II」と、座り