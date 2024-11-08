人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケテレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）新シリーズ第73話「孤高の戦士バサギリ」のあらすじ＆場面カットが公開された。【画像】すげぇ…六英雄のバサギリVSラプラス！公開された戦闘場面カット第73話は、ついに姿を現した六英雄のバサギリ！さらに、いにしえのモンスターボールからラプラスが飛び出してくる。2体の関係は一体…！？そして、リコたちの力を試すかのように