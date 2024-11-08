◇第49回社会人野球日本選手権準決勝JFE西日本2―4トヨタ自動車（2024年11月8日京セラD）JFE西日本は準優勝した2018年以来の決勝進出を狙ったが、トヨタ自動車に惜敗した。3回に鳥井凌のランニング本塁打で先制。1―1の4回には内野ゴロの間に再び勝ち越し点を挙げるなど、トヨタ自動車先発の好投手・嘉陽宗一郎から2度のリードを奪った。しかし、5回2死一、二塁で救援した2番手の岩本龍之介が適時打を浴びて同点。8回に