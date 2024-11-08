「小さな村g7サミット」の開会宣言をする熊本県五木村の木下丈二村長（中央）＝8日午後、五木村人口数百人規模の7村の村長らが集まる「小さな村g7サミット」が8日、熊本県五木村で開かれ、「過疎地をリードしていくという気概を持ち、取り組みを継続する」との共同宣言を採択した。7村による政府への共同要望などで一定の実績を挙げたと強調し「小さな村が手を携えることで大きな役割を果たすことができると証明してきた」として