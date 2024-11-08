バイクで追い抜きざまに自転車の前かごからバッグをひったくった疑いで男が逮捕されました。韓国籍の尹星王（ユン・ソンワン）容疑者（47）は5月、東京・葛飾区の路上で、バイクで追い抜きざまに女性が乗る自転車の前かごからバッグをひったくり、現金1万円が入ったバッグを奪った疑いが持たれています。調べに対し、尹容疑者は黙秘しています。同じ時期に葛飾区や足立区でひったくりが連続して発生していることから、警視庁は、尹