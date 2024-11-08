衆院各会派の代表者による協議会は８日、来週１１日に招集される特別国会で首相指名選挙を行い、会期を４日間と決めた。予算案の審議などを仕切る予算委員長など主なポストは、先の衆議院選挙で与党の過半数割れした結果を受け立憲民主党が担うことで合意した。「立憲は予算委員長に安住淳前国対委員長を起用する方針を固めました。全閣僚が出席のもとで審議を行う予算委員長ポストを野党が担うのは極めて異例。国会運営は不透